В Каунасе установили 18 случаев коронавируса, все больные - приезжие из Узбекистана

Согласно данным Минздрава, сейчас все больные изолированы.

Специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), выясняют, были ли у этих людей контакт с другими лицами.

Минздрав и НЦОЗ делают все, чтобы не дать разгореться этому очагу.

"Все заболевшие приехали из Узбекистана. О двоих заболевших сообщалось несколько дней назад", – сказано в сообщении.

Представитель ЗАО Hegelmann Transporte Айсте Мардосайте ранее сказала, что все эти люди - кандидаты на должность водителей большегрузных машин. Три человека находятся в больнице.

"2 июля 22 гражданина Узбкистана прилетели на самолете в Ригу, оттуда на автомобиле компании их привезли в Каунас.

Они прошли курсы и могут работать в компании. Это была первая группа кандидатов после карантина. Надо отметить, что они приехали из страны, приезжим из которой не нужно изолироваться.

В Литве их поселили в гостинице для водителей. В гостинице есть вся необходимая инфраструктура. Вся группа находилась на одном этаже, с другими жильцами гостиницы не контактировала", – сказала она.

По словам Мардосайте, у всех кандидатов перед курсами каждый день мерили температуру, когда зафиксировали повышенную, вызвали врачей.

Сейчас в изоляции находятся 22 гражданина Узбекистана и 3 работника компании, которые с ними контактировали, еще у троих диагностировали коронавирус.

"Других работников с симптомами проверяют, результатов их тестов еще нет. Сегодня и завтра работников дополнительно проверят на COVID-19", – сказала Мардосайте.

"У нас есть 4 больных, которые обратились в каунасскую клинику раньше, и 14 случаев из проверенных вчера 26", – сказала kauno.diena.lt представитель Каунасского отделения НЦОЗ Орина Иванаускене.

Первых четыре пациента находятся в больнице - трое в Каунасе, один в Абромишкес, куда во вторник доставят и остальных 14.

Еще 15 человек, чьи тесты дали отрицательный ответ, находятся в изоляции. Они тесно контактировали с больными, поэтому велика вероятность, что болезнь у них проявится позже.

Во вторник образцы взяли еще у 180 человек, они находятся в изоляции.

"Компания [временно] останавливает деятельность. До получения результатов. Проводят дезинфекцию помещений", – сказала kauno.diena.lt Иванаускене.