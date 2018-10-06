В игре участвовали 24 команды из вузов, неправительственных организаций и т.д. На 4 изолированных территориях в Каунасе команды выполняли поставленные перед ними задачи.

Впечатление усилили реалистичные декорации, сценарии со спецэффектами со сценами из компьютерных игр и боевиков. Действия команд оценивала комиссия.

Один из организаторов игры волонтер Baltai juoda Дарюс Баненас рассказал, что цель игры - воспитание гражданского и самостоятельного молодого поколения.

"Мы хотим создать привлекательную традицию гражданских действий, научив действовать в условиях несчастных случаев или экстремальных ситуаций. Наша цель - помочь молодежи осознать важность долга и научить выполнять его", – сказал организатор.

"Призы – еще одно приключение, которое ждет победителей. Каждый наш партнер вручит по одному призу", - сказал Баненас.