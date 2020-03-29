В Каунасе совершил посадку второй самолет со средствами защиты для врачей

Самолет прилетел из Германии в 13.43 ч., информировала представитель аэропорта Лина Бейшене.

По данным советника министра транспорта и сообщения Алдоны-Виолеты Гринене, в Литву доставили оставшуюся часть груза, который должен был прийти в субботу: из 33 300 защитных масок в субботу доставили 28 000, а в воскресенье еще 5300.

Из 200 000 респираторов в субботу доставили 163 000, в воскресенье – 37 000. Также в воскресенье доставили большую часть перчаток: из 3 млн. в субботу доставили 303 000, а в воскресенье – почти 2,7 млн.

Правительство сообщало, что в Китае заказали 1,8 млн. респираторов, 5,7 млн. масок, 1,8 млн. одноразовых шапок, 0,8 млн. защитных очков, 1,8 млн. одноразовых халатов, 1 млн. комбинезонов с капюшонами, 15 млн. одноразовых перчаток, 3,6 млн. бахил.

На покупку этих средств защиты правительство Литвы выделило 24 млн. евро.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал, что этих средств хватит на три месяца.

Медицинские средства защиты в Литву доставят также в понедельник и во вторник.