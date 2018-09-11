9 сентября утром в Каунасе улицы заполонили родители с детскими колясками. Эта необычная картина привлекла внимание прохожих. В Литве в первый раз провели парад детских колясок. Он стартовал с ул. С.Дауканто. Родители с колясками шли до моста, ведущего на остров. В параде участвовало около 150 украшенных детских колясок. На парад съехались родители с детьми из Йонавы, Пренай, Кедайняй и других городов.
Парад организовало движение "Мамы вместе".
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