Пресс-секретарь каунасской клинической больницы Саулюс Твирбутас подтвердил, что женщина скончалась в реанимации.
Напомним, что 5 марта от малярии скончалась 77-летняя женщина, а состояние 60-летней было очень тяжелым.
Твирбутас рассказал DELFI, что обе женщины были доставлены в больницу в минувшую субботу, они были в тяжелом состоянии. Болезнь уже прогрессировала. Женщин сразу же положили в реанимацию, позже перевели в отделение интенсивной терапии, где их жизнь поддерживали при помощи аппаратов.
Пресс-секретарь больницы сказал, что перед поездкой в страны, где можно заразиться малярией, стоит посетить инфектолога и получить рецепт для покупки специальных препаратов.
"Выяснилось, что обе женщины заболели примерно через неделю после возвращения с Мадагаскара", – сообщил Национальный центр общественного здоровья.
По сведениям врачей, на Мадагаскар ездила группа из 13 человек, среди них были 4 граждан Литвы. Еще двое приезжали на консультацию в клинику, но они были здоровы. Твирбутас рассказал DELFI, что малярия сразу не проявляется, какое-то время вирус находится в организме.
Павел Жемойтин: там, где искусство, культура и творчество, нет места для политических игр
Павел Жемойтин, бывший музыкант, ныне импресарио,...
Организаторы шествия: перемены уже на пороге (16)
В шествии за права женщин, которое состоялось в...
Бывшая школьница о Маяускасе: все знали, что посиделки продолжаются у него в квартире (12)
Жительница Вильнюса Милда Гардаускайте участвовала в...
Полиция провела необычный рейд: женщинам дарили тюльпаны и улыбки (9)
8 марта по всей Литве полицейские поздравляли женщин и...
В Каунасе скончалась вторая больная малярией женщина (11)
Портал lrytas.lt сообщил, что в Каунасе от малярии...
TOP новостей
В каких районах Вильнюса сложнее всего продать недвижимость (3)
Самые популярные районы Вильнюса сейчас переживают...
Обвиненный в ненадлежащем сексуальном поведении политик обратится в прокуратуру Литвы (10)
Обвиненный в неподобающем сексуальном поведении член...
Организаторы шествия: перемены уже на пороге (16)
В шествии за права женщин, которое состоялось в...
Департамент статистики рассказал, на сколько выросли цены (33)
Цены в Литве в феврале этого, по сравнению с февралем...
Бывшая школьница о Маяускасе: все знали, что посиделки продолжаются у него в квартире (12)
Жительница Вильнюса Милда Гардаускайте участвовала в...