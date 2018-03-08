Портал lrytas.lt сообщил, что в Каунасе от малярии скончалась еще одна женщина, которая заразилась этой болезнью на Мадагаскаре.
Maliarija
© Shutterstock nuotr.

Пресс-секретарь каунасской клинической больницы Саулюс Твирбутас подтвердил, что женщина скончалась в реанимации.

Напомним, что 5 марта от малярии скончалась 77-летняя женщина, а состояние 60-летней было очень тяжелым.

Твирбутас рассказал DELFI, что обе женщины были доставлены в больницу в минувшую субботу, они были в тяжелом состоянии. Болезнь уже прогрессировала. Женщин сразу же положили в реанимацию, позже перевели в отделение интенсивной терапии, где их жизнь поддерживали при помощи аппаратов.

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Пресс-секретарь больницы сказал, что перед поездкой в страны, где можно заразиться малярией, стоит посетить инфектолога и получить рецепт для покупки специальных препаратов.

"Выяснилось, что обе женщины заболели примерно через неделю после возвращения с Мадагаскара", – сообщил Национальный центр общественного здоровья.

По сведениям врачей, на Мадагаскар ездила группа из 13 человек, среди них были 4 граждан Литвы. Еще двое приезжали на консультацию в клинику, но они были здоровы. Твирбутас рассказал DELFI, что малярия сразу не проявляется, какое-то время вирус находится в организме.

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