В Каунасе произошла трагедия – 18 ноября скончалась студентка 5-го курса Литовского медицинского университета. Эту информацию порталу DELFI подтвердил представитель университета Дайнорас Лукас.
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На странице университета в социальной сети сообщалось о самоубийстве студентки, однако позже эту информацию удалили. Студенты рассказали, что о другой возможной причине смерти они не слышали.

"Информация такова, что на самом деле скончалась студентка 5 курса Медицинского факультета, что касается причины смерти, у нас пока нет официальной информации", – сказал Лукас.

Сотрудники ГКП Каунасского округа 18 ноября начали расследование для выяснения обстоятельств смерти молодой женщины 1997 г.р.

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Поступило сообщение о том, что молодую женщину нашли на полу, врачи констатировали, что она мертва. По словам представителя университета, однокурсникам девушки предоставили информацию о получении психологической помощи.

"Ее итак в университете предоставляют достаточно интенсивно. Информация об этом интенсивно предоставляется с начала осени этого года, сообщалось о возможности получить консультацию. Только со студентами у нас работают четыре психолога", – сказал Лукас.

Одна из врачей-резидентов сказала журналистам, что несколько лет назад был такой период, когда за год в результате суицида умирали не меньше трех студентов-медиков.

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