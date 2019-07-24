В минувшие выходные в Каунасе в Христианском родильном доме на свет появился мальчик весом 6060 г, ростом 56 см, сообщается на странице роддома в фейсбуке.
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Врачи, работающие несколько десятилетий, не помнят, чтобы родился такой богатырь. "Может, это новый Сабонис?" – шутили они.

4 года назад в Христианском родильном доме на свет появилась сестра Таураса. Оба ребенка появились на свет после Кесарева.

Обычный вес новорожденных 3-4 кг.

В ноябре 2016 года DELFI сообщал о том, что в Таураге родился мальчик весом 5920 г и ростом 65 см.

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