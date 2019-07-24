Врачи, работающие несколько десятилетий, не помнят, чтобы родился такой богатырь. "Может, это новый Сабонис?" – шутили они.
4 года назад в Христианском родильном доме на свет появилась сестра Таураса. Оба ребенка появились на свет после Кесарева.
Обычный вес новорожденных 3-4 кг.
В ноябре 2016 года DELFI сообщал о том, что в Таураге родился мальчик весом 5920 г и ростом 65 см.
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