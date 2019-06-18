В Каунасе решают вызвавший протесты вопрос о продлении улицы

Улица Зубишкю проходит по видной жилой зоне Лампеджяй, с одной стороны окруженной озером, с другой – рекой Нямунас. В решении совета указано, что планируется изменить географические характеристики улицы и продлить её.

По словам самоуправления, улица продляется согласно выполненным заново кадастровым измерениям.

"Изменив географические характеристики улицы Зубишкю, у нас будет возможность изменить адреса объектов у продляемой улицы, соблюдая очередность предоставления адресов", – пишется в проекте решения самоуправления.

Однако местное сообщество заявляет, что решение рассматривается без согласования его с жителями близлежащих улиц, Кроме этого, улица будет проходить через велосипедную дорожку.

"Нет обоснования, по каким причинам улицу необходимо продлить, какая у улица категория, из предоставленного приложения не ясно, не окажется ли продолжение улицы в границах леса Лампеджяй, ландшафтного заповедника слияния Нямунаса и Невежиса, из каких средств будет финансироваться проведение продолжения улицы. В предоставленном приложении к проекту решения видно, что участок продолжения улицы Зубишкю дублируется с пешеходной дорожкой, которая идёт по лесу до улицы Витауто. По этой причине возникнут проблемы с безопасностью пешеходов", – сказала руководитель центра сообщества Лампеджяй Даля Акрамене.

"По нашему мнению, это решение совета разрешит вопрос дополнительного въезда на участок по адресу ул. Витауто, 22, через планируемое продолжение улицы Зубишкю к незавершенным постройкам", – заявляет она.