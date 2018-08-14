Сложная обстановка наблюдается на ул. Тунелё, улица затоплена, по ней не могут проехать машины. Дождевая вода стекала по аллее Лайсвес и проспекту Короля Миндаугаса.

Сильный ветер повалил 4 рекламных стенда на проспекте Балту.

Сильный ветер в Каунасе валил деревья. О пострадавших пока не сообщается.