14 августа после обеда началась буря. Сильный ветер и ливень. Вода затопила важнейшие улицы Каунаса.
Audra Kaune
© Skaitytojo nuotr.

Сложная обстановка наблюдается на ул. Тунелё, улица затоплена, по ней не могут проехать машины. Дождевая вода стекала по аллее Лайсвес и проспекту Короля Миндаугаса.

Сильный ветер повалил 4 рекламных стенда на проспекте Балту.

Сильный ветер в Каунасе валил деревья. О пострадавших пока не сообщается.

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Audra Kaune Audra Kaune Audra Kaune

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14 августа после обеда началась буря. Сильный ветер и...