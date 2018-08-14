Сложная обстановка наблюдается на ул. Тунелё, улица затоплена, по ней не могут проехать машины. Дождевая вода стекала по аллее Лайсвес и проспекту Короля Миндаугаса.
Сильный ветер повалил 4 рекламных стенда на проспекте Балту.
Сильный ветер в Каунасе валил деревья. О пострадавших пока не сообщается.
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