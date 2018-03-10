В Каунасе прошла ярмарка Казюкаса

В Каунасе прошла 18-ая ярмарка Казюкаса.
Kaziuko mugė Kaune
© DELFI / Rafael Achmedov


В эти выходные ярмарка проходит на острове Немана, около арены "Жальгирис". В ней участвуют народные мастера из Литвы и других стран. Раньше ярмарка Казюкаса проходила на аллее Лайсвес.

У арены "Жальгирис" ее проводят во второй раз, однако по-прежнему слышно мнение, что это место не подходит для проведения ярмарки.э

Несмотря на эти замечания, каунасцы с удовольствием посещают ярмарку. э

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