В Каунасе прошла ярмарка Казюкаса

В эти выходные ярмарка проходит на острове Немана, около арены "Жальгирис". В ней участвуют народные мастера из Литвы и других стран. Раньше ярмарка Казюкаса проходила на аллее Лайсвес.
У арены "Жальгирис" ее проводят во второй раз, однако по-прежнему слышно мнение, что это место не подходит для проведения ярмарки.э
Несмотря на эти замечания, каунасцы с удовольствием посещают ярмарку. э
Есть повод для радости: на следующей неделе потеплеет
В субботу особого тепла еще не будет, однако в начале...
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