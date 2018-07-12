В Каунасе прошел сильный ливень

Каунасцы зафиксировали результат ливня. Если на реконструируемой части аллеи Лайсвес ситуация под контролем, то проспект Прамонес затоплен дождевой водой.
"Сильный летний ливень не прошел без последствий. 30 минут продолжался дождь – затопило часть улиц. Но движению это не мешает", – указали читатели портала.
Читатели DELFI сообщили, что после короткой передышки дождь в Каунасе пошел с новой силой.
На снимках DELFI видно, что затопило не только проспект Прамонес, но и ул. К.Донелайтиса.
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