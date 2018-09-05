В интернете полно фотографий с затопленными улицами Каунаса. Правда, в среду утром ситуация немного улучшилась, поскольку дождь прекратился, но ночью шел сильный ливень.

"Минувшей ночью в Литве шли сильные дожди. В основном через восточную часть, через Каунас прошли сильные дожди, местами с крупным градом (диаметром до 5 см). Кстати, ситуация в Каунасе из-за затопленных улиц была сложной до самого утра. Сейчас уже улицы должны быть свободны", - сказано на странице Погода и климат в фейсбуке.

По традиции, во время сильного ливня улицы Каунаса превратились в реки, пишет Kauno diena.

Каунасцы делились информацией в фейсбуке, рассказывали, какие из улиц

сильно затоплены. По их словам, в центре города была затоплена аллея Лайсвес, ул. Бирштоно, в Эйгуляй - ул. С.Жукауско, в Кальнечай - участок проспекта Шяурес у магазина Lidl. "Я не завидую тем, кто оставил автомобили на ул. С.Жукауско", - писала женщина, разместившая фотографию затопленных автомобилей.

Liūtis paskandino Kauną: užlietos gatvės

Мужчина, ехавший по проспекту Шяурес, сказал, что его машина была в воде по самый капот.

В среду в Литве ночью сильные дожди прошли на востоке страны. Днем дождевые облака достигнут других районов. Утром местами туман. Ночью 12–16°C, днем 19–24°C. В Вильнюсе днем будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем в Вильнюсе 20-22°C.

В четверг ночью во многих районах пройдут небольшие дожди, днем дожди будут идти на западе страны. Местами грозы. Туман. Ночью 10–15°C, днем 21-26°C.