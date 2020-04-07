В Каунасе прооперировали отца президента Литвы

Немногим ранее он обратился к врачам, поскольку почувствовал недомогание. Перед операцией его тщательно обследовали. По предварительным данным, операция прошла успешно. СЕйчас состояние Антанаса Науседы стабильное, сообщает пресс-служба президента .
К специалистам Каунасской клиники пожилой человек обратился в январе 2020 года. Позже после лечения и реабилитации он вернулся домой.
"Мой отец - борец. А у врачей, которые о нем заботятся, золотые руки", - сказал президент.
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: точный порядок въезда в города на Пасху пока не установлен (9)
Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...
Сейм Литвы призывает сопротивляться историческому ревизионизму и дезинформации из России (314)
Парламент Литвы во вторник осудил проводимый Россией...
Парламент Литвы уполномочил правительство регулировать цены (16)
7 апреля парламент Литвы уполномочил правительство...
Премьер-министр Литвы: правительство намерено продлить карантин на две недели (125)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...
Из инфекционного отделения Сантаришкской больницы сбежала женщина, ее нашли дома (10)
7 апреля из инфекционного отделения Сантаришкской...