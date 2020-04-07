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Отцу президента Литвы Гитанаса Науседы Антанасу в Каунасской клинике сделали операцию на сердце.
В Каунасе прооперировали отца президента Литвы
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Немногим ранее он обратился к врачам, поскольку почувствовал недомогание. Перед операцией его тщательно обследовали. По предварительным данным, операция прошла успешно. СЕйчас состояние Антанаса Науседы стабильное, сообщает пресс-служба президента .

К специалистам Каунасской клиники пожилой человек обратился в январе 2020 года. Позже после лечения и реабилитации он вернулся домой.

"Мой отец - борец. А у врачей, которые о нем заботятся, золотые руки", - сказал президент.

ru.DELFI.lt
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