С четверга до воскресенья будут проходить показ фильмов, экскурсии, концерты, будет отдана дань памяти жертвам Холокоста.
Каунасское гетто в Вилиямполе действовало во время нацистской оккупации в 1941-1944 годах. С приближением фронта оно было ликвидировано в июле 1944 года.
"Мы хотим передать весть о трагедии и ее масштабе, причинах, чтобы это не повторилось больше никогда. Мы хотим максимально подчеркнуть это для молодого поколения", – сказала BNS в четверг директор Каунасской еврейской общины Ева Чернявичюте.
Цикл мероприятий начнется в четверг вечером с показа фильма Роберта Муллана "Гитель" в Публичной библиотеке им. В. Кудирки. Этот снятый в Литве фильм рассказывает об убийствах евреев в 1941 году.
В последующие дни также состоятся памятные мероприятия в музее Каунасского IX форта, экскурсии по территории бывшего гетто.
В воскресенье после обеда в Каунасской государственной филармонии состоится концерт по случаю годовщины ликвидации гетто.
Здание Каунасского гетто было ликвидировано 8–13 июля.
По информации Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы, при ликвидации гетто здания были сожжены, 6-7 тысяч евреев были вывезены в концлагеря в Германии, около тысячи евреев было убито во время ликвидации, спастись удалось 300-400 узникам гетто.
Окончания войны в нацистских концлагерях дождались всего несколько сотен каунасских евреев более чем из 30 тысяч, проживавших в Каунасе до войны.
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