Это крупнейшая ярмарка моды в Литве, отличающаяся своеобразной концепцией, ее участники проходят тщательный отбор, они представляют эксклюзивные и оригинальные товары.

Как всегда на ярмарке свои коллекции представили дизайнеры и дома мод.

На ярмарке Fashion Bazaar была представлена и коллекция одежды и аксессуаров для детей.