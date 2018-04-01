Это крупнейшая ярмарка моды в Литве, отличающаяся своеобразной концепцией, ее участники проходят тщательный отбор, они представляют эксклюзивные и оригинальные товары.
Как всегда на ярмарке свои коллекции представили дизайнеры и дома мод.
На ярмарке Fashion Bazaar была представлена и коллекция одежды и аксессуаров для детей.
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