31 марта на арене "Жальгирис" прошла традиционная ярмарка Fashion Bazaar. Организаторы ярмарки призвали жителей спрятать зимние вещи и готовиться к весне.
Fashion Bazaar
© Rafael Achmedov

Это крупнейшая ярмарка моды в Литве, отличающаяся своеобразной концепцией, ее участники проходят тщательный отбор, они представляют эксклюзивные и оригинальные товары.

Как всегда на ярмарке свои коллекции представили дизайнеры и дома мод.

На ярмарке Fashion Bazaar была представлена и коллекция одежды и аксессуаров для детей.

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