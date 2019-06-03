Одни смотрели за работами, находясь рядом, другие фотографировали с балконов.
"Церковь сначала строится в сердцах людей", – сказал епископ Альгирдас Юрявичюс, приветствуя настоятеля прихода Андрюса Алминаса.
Во время торжества Алминас поблагодарил всех, кто жертвовал на строительство храма. Кстати, крест появился благодаря доброй воле ЗАО Kaminta. Она согласилась дать отсрочку на уплату 150 000 евро. Однако в установленный срок приход должен погасить долг.
"Искренне прошу всех по возможности участвовать в финансировании, быть послами, которые несут эту весть", – сказал Алминас.
В новом храме появится стена сердец - с вырезанными из дерева именными сердцами людей, пожертвовавших на храм 100 и больше евро.
Реквизиты для пожертвований: Каунасский приход Св. Иоанна Павла II, j.a.k. 303188959, счет – LT86 7300 0101 5102 7120, АО Swedbank, код 70440. Пожертвовать деньги можно и воспользовавшись коротким номером 1402 (3 евро).
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