Общая площадь новой больницы составит больше 5000 кв. м. В больнице будут отделения терапии, хирургии, онкологии, акушерское отделение и др, а также клиника для экзотических животных, ветеринарная аптека, центр донорской крови, реабилитационный центр.
В больнице будет современное отделение с хирургической операционной, оборудованной по последнему слову техники. Планируется также оборудовать современные лаборатории, современное оборудование для диагностики.
Будет оборудовано и отделение для больных инфекционными заболеваниями.
Доктор наук Ветеринарного факультета Бируте Карвялене сказала, что новая больница будет отвечать самым высоким техническим требованиям и требованиям в сфере биозащиты. В больнице будут не только предоставлять услуги, но и проводить лекции, практические занятия для студентов.
Сейчас самая большая Ветеринарная больница в Литве - это клиника для мелких животных им. Л.Краучелюнаса (ул. Тильжес, 18). Она работает 24 ч. в сутки. этой клинике проводят больше 600 разных процедур, торгуют ветеринарными препаратами.
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