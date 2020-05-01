В Каунасе подозревают загрязнение Нерис фекалиями

"Из трубы чувствуется запах фекалий. Инспекторы подтвердили, что ведется расследование, возможно, это фекалии. Это можно увидеть на перекрестке ул. Йонавос и П.Калпоко. На фото две трубы. Вторая прикрыта ветками", – писал читатель.

Пресс-секретарь Департамента охраны окружающей среды Юргита Ясюнене подтвердила Kas vyksta Kaune, что каунасским инспекторам об этой ситуации известно.

"Мы об этом знаем. Информацию Каунасское отделение получило 20 апреля 2020 г.", – сказала Ясюнене.

Она подтвердила, что за дождевые и сточные канализации в городе отвечает муниципальная компания Kauno vandenys.

Она сказала, что образцы в указанном месте были взяты 21 апреля. Сейчас ждут результаты анализа.

По словам Ясюнене, по закону, неочищенные сточные воды запрещено сливать в реки. За это нарушение грозит юридическая ответственность и штраф за загрязнение окружающей среды.