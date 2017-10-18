В группе в социальной сети Facebook "Kur stovi policija Kaune" (Где в Каунасе стоит полиция) появилась видеозапись, на которой видно, что группа из шести человек на ул.Св.Гертруды толкала сломавшийся троллейбус, следовавший по маршруту номер 2.
Одни комментаторы предполагали, что пассажиры, вероятно, решили помочь, другие хвалили горожан за помощь, а один из комментаторов пошутил, что это ехавшие без билета "зайцы".
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