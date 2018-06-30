Первое мероприятие этого праздника состоялось именно в Каунасе, где в 1924 году впервые провели День песен.
На празднике звучат лучшие произведения всех времен, которые исполняют хоры студентов, школьников, мужчин, женщин, мальчиков и девочек В празднике участие принимают и танцевальные коллективы пенсионеров и студентов Каунаса и Каунасского района, духовой оркестр Ąžuolynas, оркестр народных инструментов, солисты Линас Адомайтис, Раса Серра, Марюс Поликайтис, Габриэле Бельските и мультиинструменталист Саулюс Петрейкис.
В Каунасской Долине песен в один огромный хор соединили 1500 исполнителей и танцоров.
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