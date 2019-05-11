В Каунасе отметили столетие первой присяги армии Литвы

В субботу в Каунасе отметили столетие со дня принятия первой общей присяги Литовской армии. В честь этого события подразделения Литовской армии промаршировали по улицам Каунаса, руководство системы обороны и вооружённых сил, жители Каунаса и гости города совместно участвовали в церемонии возложения цветов во дворе исторического Президентского дворца.
© Ieva Budzeikaitė

Позже собравшиеся наблюдали за церемонией присяги воинов Добровольческих сил обороны, сообщило Министерство обороны Литвы.

"Добровольцы были и остаются важнейшей опорой Литовской армии, они плечом к плечу участвуют в учениях с профессиональными военными и состоят на службе в международных операциях. Вы являетесь обязательным условием развития и усиления Литовской армии и свежей её кровью", – сказал во время мероприятия министр обороны Раймундас Кароблис.

Статьи по теме:
Как оккупация Крыма и Донбасса сменила стереотипы и пополнила ряды ополченцев в странах Балтии  (219)
В Вильнюсе повредили памятник защитнику Сейма Литвы  (29)

11 мая 1919 г. в Каунасе, на Ратушной площади, прошедшая общественная присяга Литовской армии связана первым официальным её представлением, в мероприятии в то время участвовали как представители как властей Литвы, так и других стран.

Во время торжественной церемонии присягу "не жалея ни своего здоровья, ни живота до последней капли крови защищать свободу и независимость Литвы" дала не вся армия того времени.

Часть добровольцев в то время уже сражалась с врагом, некоторые погибли, так и не успев присягнуть. После присяги в Каунасе военные присягнули и в других отрядах, и на самом фронте.

Статьи по теме:

По случаю годовщины членства Литвы в НАТО в Паланге можно увидеть военную технику (46)

31 марта в Паланге пройдет праздник по случаю 15-летия...

На муниципальных выборах в Литве избраны 4 добровольца (3)

На состоявшихся в Литве выборах в муниципальные советы...

Консерваторы предлагают разрешить служащим Добровольческих сил баллотироваться в горсоветы Литвы (7)

Союз Отечества-Литовские христианские демократы...

Общество

В Каунасе отметили столетие первой присяги армии Литвы

В субботу в Каунасе отметили столетие со дня принятия...

Стало известно, где можно будет проститься с Витаутасом Шеренасом

В пятницу вечером умер известный литовский юморист,...

Заместитель генерального комиссара полиции Литвы: выборы проходят спокойно (14)

Выборы президента Литвы и два референдума проходят...

Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса

Архиепископ Православной церкви Украины: нет другой возможности достигнуть мира, кроме как победить агрессора (72)

Останется ли Украина на том пути, на который её пять лет...

В Литве наступил день тишины перед выборами президента и референдумами (21)

В субботу ночью вступил в силу запрет на агитацию на...

TOP новостей

Заместитель генерального комиссара полиции Литвы: выборы проходят спокойно (14)

Выборы президента Литвы и два референдума проходят...

Павильон Литвы удостоился "Золотого льва" на Венецианской биеннале (13)

На 58-ой Венецианской биеннале современного искусства...

Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса Встреча с украинскими священниками в Литовской национальной библиотеке им.М.Мажвидаса

Архиепископ Православной церкви Украины: нет другой возможности достигнуть мира, кроме как победить агрессора (72)

Останется ли Украина на том пути, на который её пять лет...

В Литве наступил день тишины перед выборами президента и референдумами (21)

В субботу ночью вступил в силу запрет на агитацию на...

Emigracija

Владимир Скрипов. Всё течёт... К вопросу о миграции (4)

В преддверии грядущего референдума о расширении...