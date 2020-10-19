В Каунасе открыта скульптура в память о Сугихаре

"Я рад возможности заявить, что сегодня японский дипломат Тиюнэ Сугихара возвращается в Каунас и в Литву. Сегодня мы открываем в Каунасе памятник человеку, чей гуманизм и смелость давно стали путеводной звездой нашей жизни", – заявил президент на церемонии.

Он обратил внимание на тот путь, который прошла Литва со времен Второй мировой войны, и подчеркнул важность не безразличия к чужой боли.

"Мы стали более чувствительными к правам и свободам человека, сегодня важно преодолеть не только пандемию, но и прочие угрозы, с которыми сталкиваются люди. Мы обязаны обезвредить не только коронавирус, но и вирусы антисемитизма, национальной, расовой, религиозной ненависти (...) В мире все меньше далеких народов, не должно быть чужой боли", – сказал руководитель страны.

Он также с удовлетворением отметил, что "память и моральное наследие" Т. Сугихары объединяет Литву с Японией, Израилем, США, и другими странами, которым близки ценности гуманизма.

Дружбу Японии и Литвы акцентировал и председатель Палаты представителей Японии Тадамори Ошима, его приветственное слово зачитал посол этой страны в Литве Широ Ямаскаи.

"В экстремальных обстоятельствах – когда нацисты осуществляли геноцид евреев, Туинэ Сугихара слушал голос своей совести и совершил смелый гуманистический поступок. На самом деле, важно то, что современные литовцы и японцы могут вместе вспомнить и отдать дань памяти этой гуманистической деятельности", – отметил лидер японского парламента.

"Это доказывает, что обе страны разделяют универсальные ценности, такие, как демократия, верховенство права, уважение к правам человека", – подчеркнул он.

Т. Ошима выразил сожаление в связи с тем, что по причине ситуации с коронавирусом он не смог прибыть в Литву, однако сказал, что отметит это событие в Японии.

Открытая скульптура изображает журавлей в форме оригами, которые, собравшись в круг, стремятся в небо. У основания статуи изображена печать Т. Сугихары и слова, воплощающие деятельность японского консула: "Спася одну жизнь, спасаешь целый мир", выгравированные на литовском, японском, английском языках и на идиш.

Сейм Литвы объявил 2020 год годом Т. Сугихары, в честь 80-летия со времен его дипломатической службы в Каунасе и 120-ой годовщине со дня рождения.

Т. Сугихара был японским военным и дипломатом, в 1939–1940 годах он работал консулом Японии во временной столице Литвы - городе Каунасе.

Тогда в Каунасе скопилось много беженцев из Польши, в том числе и евреев. Т. Сугихара несколько раз запрашивал у Министерства иностранных дел Японии, может ли он выдавать беженцам японские визы. После получения отказа он по своей инициативе выдал несколько тысяч японских транзитных виз для проезда через Японию в третьи страны. Этим он спас жизнь тысячам евреев.

Он рисковал не только карьерой, но и жизнями членов своей семьи, выдавая визы, которые позволяли подвергавшимся преследованиям евреям безопасно добраться до Японии.

Как свидетельствуют данные Центрального архива Литвы, когда началась вторая мировая война, в Литве в качестве беженцев оказались около 12 тыс. польских евреев. Япония выдвигала жесткие требования на выдачу транзитных виз, включая обязательство обладания достаточными средствами к проживанию - большинство еврейских беженцев не отвечали этим требованиям. Невзирая на это, Т. Сугихара только в июле-августе 1940 года выдал почти 2,2 тыс. виз, написанных от руки.

После войны Т. Сугихара был вынужден уйти с дипломатической службы и работал в различных торговых компаниях.

Т. Сугихара умер в 1986 году в Японии.