Полюбоваться этой необычной инсталляцией собралось немало каунасцев.

"Первый раз я почувствовал дух праздника. Раньше 16 февраля для меня был просто выходной день. Но на этот раз праздничное настроение буквально витает в воздухе", - сказал актер Гедиминас Юодейка.

"Инсталляцию мы создали за три дня. Перед тем как начали работу, мы уже знали, что украсим ее измельченными литами. Это был отличный рабочий материал", - сказал директор салона Tarp gėlių Сигитас Манкус.

Инсталляция простоит до 11 марта, а может и дольше.

Композиция высотой в 4 м создана из измельченных 200-литовых банкнот.

"Мы хотели использовать 500-литовые купюры, но не нашли необходимое количество материала", - рассказал Манкус.