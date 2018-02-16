Полюбоваться этой необычной инсталляцией собралось немало каунасцев.
"Первый раз я почувствовал дух праздника. Раньше 16 февраля для меня был просто выходной день. Но на этот раз праздничное настроение буквально витает в воздухе", - сказал актер Гедиминас Юодейка.
"Инсталляцию мы создали за три дня. Перед тем как начали работу, мы уже знали, что украсим ее измельченными литами. Это был отличный рабочий материал", - сказал директор салона Tarp gėlių Сигитас Манкус.
Инсталляция простоит до 11 марта, а может и дольше.
Композиция высотой в 4 м создана из измельченных 200-литовых банкнот.
"Мы хотели использовать 500-литовые купюры, но не нашли необходимое количество материала", - рассказал Манкус.
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