В Каунасе от менингококковой инфекции скончалась студентка

Скончалась 19-летняя девушка. НЦОЗ информировал, что сейчас проводят эпидемиологическую диагностику окружения, людям, поддерживавшим тесный контакт с покойной, назначена послеконтактная химическая профилактика, другие лица в течение 10 дней должны следить за свои состоянием. В коллегии должны провести дезинфекцию.
Представитель коллегии Смильте Юрайте сказала DELFI, что студентка в пятницу присутствовала на занятиях. Когда она пожаловалась на плохое состояние здоровья, преподаватель рекомендовал ей обратиться к врачу.
В субботу близкие девушки информировали администрацию о смерти студентки от менингококковой инфекции, информация появилась и на сайте коллегии.
"Просим всех, кто мог иметь тесный контакт (инфекция распространяется воздушно-капельным путем), следить за состоянием здоровья", – было сказано в сообщении.
НЦОЗ информирует, что в холодное время года жители Литвы чаще болеют не только гриппом и ОРВИ, но другими инфекционными заболеваниями, включая и менингококковую инспекцию.
Менингококковая инфекция – это острая бактериальная инфекция, самые тяжелые формы которой – сепсис или гнойный менингит. Инфекция распространяется воздушно-капельным путем, люди заражаются через дыхательные пути. Инкубационный период – от 1 до 10 дней (в среднем – 4 дня).
Менингококковая инфекция опасна для людей любого возраста, но чаще болеют дети до 5 лет.
Ранние симптомы болезни похожи на симптомы простудных заболеваний: высокая температура, головная боль, озноб, тошнота. Потом проявляется сыпь.
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