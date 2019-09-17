В Каунасе от клещевого энцефалита скончалась женщина....

56-летняя жительница Каунаса не делала прививки от этой болезни. По данным центра, это третья жертва клещевого энцефалита в этом году в Литве.

Болезни характерны две волны симптомов, первая напоминает грипп или простуду: повышается температура, ощущается усталость, головные и мышечные боли, тошнота.

Выздоровление наступает через 5 дней, однако через неделю может начаться вторая стадия - признаки воспаления мозга. Тяжелые неврологические остаточные проявления наблюдаются у 10% заболевших, однако организм пациентов старше 40 лет с трудом справляется с этим заболеванием. Особенно высок риск смерти в группе от 60 лет и старше.

По словам специалистов, самое эффективное средство защиты от этой опасной болезни - прививки.