В Каунасе от клещевого энцефалита скончалась женщина....

56-летняя жительница Каунаса не делала прививки от этой болезни. По данным центра, это третья жертва клещевого энцефалита в этом году в Литве.
Болезни характерны две волны симптомов, первая напоминает грипп или простуду: повышается температура, ощущается усталость, головные и мышечные боли, тошнота.
Выздоровление наступает через 5 дней, однако через неделю может начаться вторая стадия - признаки воспаления мозга. Тяжелые неврологические остаточные проявления наблюдаются у 10% заболевших, однако организм пациентов старше 40 лет с трудом справляется с этим заболеванием. Особенно высок риск смерти в группе от 60 лет и старше.
По словам специалистов, самое эффективное средство защиты от этой опасной болезни - прививки.
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