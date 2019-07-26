Специалисты рекомендуют дошкольным учреждениям каждый день интересоваться информацией, которую можно найти на сайте Агентства охраны окружающей среды.

Если уровень загрязнения высокий, детей нельзя выводить на улицу. Рекомендуется интересоваться уровнем загрязнения в своем населенном пункте и в своем районе, если в вашем городе нет такой станции, фиксирующей данные, рекомендуется следить за информацией соседних станций.