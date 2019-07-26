В Каунасе, на Пятрашюнской станции, уровень загрязнения воздуха сильно превышал норму, Национальный центр общественного здоровья рекомендует не выводить на улицу детей дошкольного и младшего школьного возраста.
"Kauno dienos 2012"
© DELFI / Rafael Achmedov

Специалисты рекомендуют дошкольным учреждениям каждый день интересоваться информацией, которую можно найти на сайте Агентства охраны окружающей среды.

Если уровень загрязнения высокий, детей нельзя выводить на улицу. Рекомендуется интересоваться уровнем загрязнения в своем населенном пункте и в своем районе, если в вашем городе нет такой станции, фиксирующей данные, рекомендуется следить за информацией соседних станций.

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