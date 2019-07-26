Специалисты рекомендуют дошкольным учреждениям каждый день интересоваться информацией, которую можно найти на сайте Агентства охраны окружающей среды.
Если уровень загрязнения высокий, детей нельзя выводить на улицу. Рекомендуется интересоваться уровнем загрязнения в своем населенном пункте и в своем районе, если в вашем городе нет такой станции, фиксирующей данные, рекомендуется следить за информацией соседних станций.
Идет вторая волна жары: рекорды этого лета еще не закончились (1)
На смену прохладной погоде в Литву снова возвращается...
В Литве за чертой абсолютной бедности – каждый десятый (33)
В Литве за чертой абсолютной бедности в прошлом году...
В Каунасе - опасная ситуация: уровень загрязнения превышает нормы (4)
В Каунасе, на Пятрашюнской станции, уровень загрязнения...
TOP новостей
Идет вторая волна жары: рекорды этого лета еще не закончились (1)
На смену прохладной погоде в Литву снова возвращается...
В Литве за чертой абсолютной бедности – каждый десятый (33)
В Литве за чертой абсолютной бедности в прошлом году...
Жителям престижных квартир в Вильнюсе компания преподнесла неприятный сюрприз (6)
Житель квартала Rinktinės urban, находящегося в центре...
В Каунасе - опасная ситуация: уровень загрязнения превышает нормы (4)
В Каунасе, на Пятрашюнской станции, уровень загрязнения...
Bolt представит услугу проката самокатов в Вильнюсе (4)
Международная транспортная платформа Bolt ,...