В четверг вечером в Каунасе официально открыли скульптуру Витиса – "Воина свободы", которая вызвала столько критики и дискуссий. Церемония состоялась накануне дня коронации Миндаугаса и привлекла немало людей – действительно ли все так плохо, как говорилось?
Oficialiai atidengtas Vytis
© DELFI / Mantas Jokubauskas

3-тонная и 7-метровая скульптура была отлита из бронзы в Украине. В Каунас ее доставили 29 июня.

"Сегодня много говорилось о том, чье лицо дано всаднику. Хочу сказать, что это лицо Ромаса Каланты", – сообщил всем собравшимся автор скульптуры Арунас Сакалаускас.

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Церемонию открытия Витиса не пропустил и глава города Висвальдас Матийошайтис, приехали также экс-президент Валдас Адамкус и спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис.

"Литва празднует День коронации Миндаугаса и столетие. Мы живы потому, что жив наш дух. Искренне желаю, чтобы и сейчас Витис был таким как в те времена. Объединяющий людей всех поколений, разных людей и литовцев всего мира", – сказал Адамкус.

"Я рад, что многие неравнодушные люди, которых, возможно, здесь сейчас нет, своими пожертвованиями участвовали в осуществлении этой идеи", – благодарил Пранцкетис.

"Такой случай выпадает один раз в сто лет. Наверное, это самый лучший подарок для празднующей столетие страны. В Литве нет лучшего места для "Воина свободы", чем Каунас", – заявил Матийошайтис.

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