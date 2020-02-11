В Каунасе объявлена эпидемия гриппа

aA
Со вторника Каунасское городское самоуправление объявило эпидемию группа, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
На минувшей неделе уровень заболеваний гриппом и острыми инфекциями дыхательных путей в Каунасском округе составили 108 случаев на 10 тыс жителей, в городе Каунасе 128 случаев.
На минувшей неделе гриппом заболели 317 каунассцев, и из них – 134 ребенка.
Специалисты во время эпидемии гриппа рекомендуют избегать переохлаждений, контактов с болеющими, часто мыть руки и проветривать помещения, избегать мест массовых скоплений людей.
TOP новостей
Как не потерять деньги на банковской карте: история загадочных платежей жителя Вильнюса (44)
"Таких "не моих" платежей накопилось на сумму в 200 с...
Рынок недвижимости в Литве поражает аналитиков: цены могут расти даже быстрее, чем раньше (4)
В 2019 году рынок недвижимости столкнулся с...
Министр энергетики: страны Балтии приближаются к решению по БелАЭС (47)
В ближайшие недели Балтийские страны могут прийти к...
Глава МИД Литвы: в конце июня Франция пришлет в Литву 300 военных (47)
В конце июня Франция пришлет в Литву 300 военных, завил...