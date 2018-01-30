В связи с ростом количества острых респираторных заболеваний литовские муниципалитеты начали объявлять эпидемии гриппа.
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Пока они объявлены в во втором по величине городе страны Каунасе, в Йонавском, Пренском и Укмергском самоуправлениях.

Во время эпидемий предлагается ограничивать массовые мероприятия, не выдавать разрешений на проведение новых, самоуправления могут временно прекратить процесс обучения в школах.

Представитель Вильнюсского муниципалитета по связям с общественностью Неринга Колкайте сообщила BNS, что "в данный момент не планируется объявлять эпидемию гриппа".

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