Пока они объявлены в во втором по величине городе страны Каунасе, в Йонавском, Пренском и Укмергском самоуправлениях.

Во время эпидемий предлагается ограничивать массовые мероприятия, не выдавать разрешений на проведение новых, самоуправления могут временно прекратить процесс обучения в школах.

Представитель Вильнюсского муниципалитета по связям с общественностью Неринга Колкайте сообщила BNS, что "в данный момент не планируется объявлять эпидемию гриппа".