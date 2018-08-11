11 августа сеть розничной торговли Norfa продолжила свою акцию и на этот раз бесплатно раздавала арбузы жителям и гостям Каунаса. Подробности в фотогалерее портала.
Arbūzų dalinimo akcija Kaune
© DELFI / Rafael Achmedov

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Anykščių turgus Anykščių turgus Anykščių turgus Anykščių turgus

На аникщяйском рынке одежду покупают и чиновницы (9)

Если вы спросите у случайных прохожих в Аникщяй, где в...