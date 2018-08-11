11 августа сеть розничной торговли Norfa продолжила свою акцию и на этот раз бесплатно раздавала арбузы жителям и гостям Каунаса. Подробности в фотогалерее портала.
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В Каунасе Norfa бесплатно раздавала арбузы (1)
11 августа сеть розничной торговли Norfa продолжила свою...
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В субботу улицы Вильнюса затопил сильный ливень (4)
В субботу после обеда сильный ливень затопил улицы...
Трагедия в Ниде: как можно было ее избежать? (6)
10 августа вечером в Ниде молния ударила в дерево, рядом...
На аникщяйском рынке одежду покупают и чиновницы (9)
Если вы спросите у случайных прохожих в Аникщяй, где в...