Читатели Kas vyksta Kaune сообщили, что из-за обильных осадков практически невозможно проехать по участку Шилайняйского шоссе от Миликоняйской горы до Шилайняйской поликлиники.
Из-за высокого уровня воды, глохнут двигатели машин, вода заливает выхлопные трубы машин.
По сведениям жителей, эту дорогу недавно чинили, однако дождевая канализация плохо оборудована, поэтому не справляется с таким количеством дождевой воды.
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