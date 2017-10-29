После неожиданной волны похолодания в Литву снова вернулись дожди. Некоторые улицы Каунаса затоплены, пишет Kas vyksta Kaune.
Kauną semia vanduo
© Rokas Tenys

Читатели Kas vyksta Kaune сообщили, что из-за обильных осадков практически невозможно проехать по участку Шилайняйского шоссе от Миликоняйской горы до Шилайняйской поликлиники.

Из-за высокого уровня воды, глохнут двигатели машин, вода заливает выхлопные трубы машин.

По сведениям жителей, эту дорогу недавно чинили, однако дождевая канализация плохо оборудована, поэтому не справляется с таким количеством дождевой воды.

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