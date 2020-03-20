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Каунасский муниципалитет 19 марта принял решение призывать к порядку жителей города, которые не соблюдают установленные правила: по городу ездят автомобили скорой помощи и призывают людей не собираться группами и соблюдать дистанцию.
Greitoji pagalba
Greitoji pagalba
© Shutterstock

"На сегодняшний день больше всего беспокойства у нас вызывают люди, которые безответственно себя ведут в публичных местах, разрешают детям играть на детских площадках, собираются большими группами и т.д.", – сказал пресс-секретарь мэрии Томас Ярушявичюс.

По городу ездят автомобили скорой и через громкоговоритель напоминают жителям соблюдать условия карантина - надо избегать любого контакта с другими людьми, не собираться группами, соблюдать расстояние в 2 м, не пользоваться тренажерами на улице.

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По словам Ярушявичюса, для этих целей используют два старых автомобиля. В будущем их планируют использовать для перевозки людей, у которых подозревают коронавирус.

Минздрав 19 марта сообщил, что в Литве действуют новые правила - на улице и в общественных местах жители не должны собираться в группы больше чем по 5 человек и соблюдать дистанцию в 2 м, избегать физического контакта. Цель таких ограничений - обуздать распространение коронавируса (COVID-19).

ru.DELFI.lt
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