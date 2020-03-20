"На сегодняшний день больше всего беспокойства у нас вызывают люди, которые безответственно себя ведут в публичных местах, разрешают детям играть на детских площадках, собираются большими группами и т.д.", – сказал пресс-секретарь мэрии Томас Ярушявичюс.
По городу ездят автомобили скорой и через громкоговоритель напоминают жителям соблюдать условия карантина - надо избегать любого контакта с другими людьми, не собираться группами, соблюдать расстояние в 2 м, не пользоваться тренажерами на улице.
По словам Ярушявичюса, для этих целей используют два старых автомобиля. В будущем их планируют использовать для перевозки людей, у которых подозревают коронавирус.
Минздрав 19 марта сообщил, что в Литве действуют новые правила - на улице и в общественных местах жители не должны собираться в группы больше чем по 5 человек и соблюдать дистанцию в 2 м, избегать физического контакта. Цель таких ограничений - обуздать распространение коронавируса (COVID-19).
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