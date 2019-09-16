Каунасская мэрия сообщает, что праздник проводят по случаю 30-летия сотрудничества Каунаса и района Липпе (Германия).
По этому случаю в городских ресторанах можно будет отведать немецкие блюда, в киноцентре Romuva посмотреть немецкие фильмы, на улицы Каунаса выедет автобус с рисунками немецких художников.
В пятницу состоится "Литовско-немецкий бизнес форум", дискуссия об истории Каунаса и Германии.
В выходные дни состоятся концерты немецкой музыки.
На протяжении всей недели механизированная пехотная бригада "Железный волк" и группа НАТО eFP Battle Group на площадке у Каунасского замка будут демонстрировать немецкую военную технику.
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