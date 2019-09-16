В Каунасе начинаются Дни немцев: всю неделю в городе будут проходить концерты, выставки, киносеансы, представят немецкую кухню, военную технику, запланированы и другие мероприятия.
"Kauno dienos 2012"
© DELFI / Rafael Achmedov

Каунасская мэрия сообщает, что праздник проводят по случаю 30-летия сотрудничества Каунаса и района Липпе (Германия).

По этому случаю в городских ресторанах можно будет отведать немецкие блюда, в киноцентре Romuva посмотреть немецкие фильмы, на улицы Каунаса выедет автобус с рисунками немецких художников.

В пятницу состоится "Литовско-немецкий бизнес форум", дискуссия об истории Каунаса и Германии.

В выходные дни состоятся концерты немецкой музыки.

На протяжении всей недели механизированная пехотная бригада "Железный волк" и группа НАТО eFP Battle Group на площадке у Каунасского замка будут демонстрировать немецкую военную технику.

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