Каунасская мэрия сообщает, что праздник проводят по случаю 30-летия сотрудничества Каунаса и района Липпе (Германия).

По этому случаю в городских ресторанах можно будет отведать немецкие блюда, в киноцентре Romuva посмотреть немецкие фильмы, на улицы Каунаса выедет автобус с рисунками немецких художников.

В пятницу состоится "Литовско-немецкий бизнес форум", дискуссия об истории Каунаса и Германии.

В выходные дни состоятся концерты немецкой музыки.

На протяжении всей недели механизированная пехотная бригада "Железный волк" и группа НАТО eFP Battle Group на площадке у Каунасского замка будут демонстрировать немецкую военную технику.