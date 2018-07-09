Молодой человек не послушался своих друзей, которые упрашивали его не глупить, и забрался на скульптуру и стал изображать всадника, который пытается обуздать стального коня.
Пока неясно, как правоохрана оценит этот "подвиг", и будут ли другие подобные нарушители общественного порядка, которые захотят забраться на скульптуру. Около новой скульптуры должны были установить дополнительные камеры видеонаблюдения.
Напомним, что "Воин свободы" был открыт в Каунасе 5 июля. Скульптура обошлась в 700 000 евро. из них 200 000 евро собрали в виде пожертвований, а еще 500 000 евро выделят из городского бюджета.
Видео можно увидеть здесь.
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