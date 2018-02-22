Родственники мальчика уверяют, что это не первый раз, когда ребенок сталкивается с насилием, однако до сих пор специалисты никак на это не реагировали. Близкие считают, что такое могло быть потому, что женщина - известный в Каунасе человек, она работает преподавателем, была помощницей одного из депутатов.

Сейчас мальчик находится под опекой бабушки. Его отец возвращается домой из командировки.

Инцидент произошел 21 февраля. В 20.40 ч. бабушка и тетя привезли в больницу мальчика, которому назначено амбулаторное лечение в связи с ушибом ноги.

"Ребенок рассказал, что 20 февраля, дома, в Каунасе, когда он одевался, мама стала кричать на него, велела пошевеливаться, а потом ударила рукой по голове, толкнула в стену, во время этого толчка мальчик поранил ногу", – сказано в сводке происшествий.

Врачи сразу же обратились в полицию, полиция забрала женщину в КПЗ.

Сейчас мальчик находится у бабушки. Бабушка рассказала, что сейчас намерена обращаться к судмедэкспертам. Мать ребенка - ее дочь.

"Я жила с ними 1,5 года, она неоднократно толкала ребенка и при мне, я ее ругала за это. Однажды, когда он еще только начал ходить, вместо того, чтобы обойти его, толкнула, он упал. Ребенок и из машины падал, когда ему было чуть больше двух, поскольку его заставляли самостоятельно выходить из машины. Тогда он сильно ударился головой, поцарапал лицо. Отец отвез ребенка к судмедэкспертам, но дело замяли. Потом она била его ремнем – была рана на животе, но и в тот раз дело замяли, поскольку не хватило доказательств", – рассказала бабушка мальчика.

По ее словам, после такого равнодушия у нее опустились руки. Она стала обращаться в Службу по защите детей.

"Он постоянно жалуется, то по голове била, то ругала. Еще вчера говорил, что мама не разговаривает, а все время рычит. Якобы сказала ему, что не любит обеих бабушек, свою сестру и его. Он жалуется, что мама не дает ему есть", – сказала она DELFI.

Женщина заметила, что отношения с дочерью у нее напряженные. У дочери есть еще двое дети, все они от разных мужей.

Отец мальчика – военный, который участвует в миссиях. Уже два года длится бракоразводный процесс.

"Мы написали в службу по защите прав детей массу писем – и я писала, и моя вторая дочь, и отец ребенка. Писали и контролерам, комитетам, я обращалась в суд, Министерство науки и образования... Не знаю, куда еще обращаться", – тяжело вздохнула женщина.

Место жительства ребенка определено с матерью, но опека на нее еще оформлена.

"Она нарушает указания, но ее не наказывают за это, а безнаказанность побуждает к новым преступлениям. Я написала ей 4 письма, апеллировала к ее совести – и по-хорошему, и по-плохому, умоляла, но договориться не удается", – сказала собеседница DELFI.

В редакцию обратился и двоюродный брат ребенка. По его слова, отец мальчика завтра возвращается в Литву, он попросил отозвать его из миссии.

Мать мальчика еще находится в КПЗ, с ней DELFI связаться пока не удалось.

"Я сам видел, как она била двоих других детей, мальчика – постоянно. Когда он начал говорить, стала еще больше бить, а раньше, когда он всего несколько слов говорил, всегда говорил: "Не хочу к маме", – рассказал собеседник.