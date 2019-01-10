В конце 2018 года портал Delfi опубликовал обзор Доклада Консультативного комитета экспертов (КК) по ситуации с нацменьшинствами в Латвии. Совет Европы призывал латвийские власти не злоупотреблять понятием лояльности и пресекать речи о "русских колонистах".

Недавно на сайте Совета Европы был опубликован Доклад КК по Литве (полный текст на английском языке — здесь) — стране, где нет проблемы безгражданства, а Рамочная конвенция по защите прав национальных меньшинств вступила в силу в 2000 году, на пять лет раньше, чем в Латвии. В прошлом году члены КК побывали в Вильнюсе, Каунасе, Салининкае и Тракае. Поводы для беспокойства нашлись. Как отмечено в докладе, ситуация обострилась украинскими событиями, которые усилили напряжение в отношении к русскоязычным.

По сведениям литовского правительства, доля представителей русских меньшинств в стране снизилась с 5,8% в 2011 году до 4,6% в 2017 году. За тот же период доля поляков сжалась с 6,6% до 5,6%. Последняя перепись населения показала, что родной язык 85% населения — литовский, а русский — всего у 7,2%. Больше всего русскоязычных живет в Висагинасе — там их больше половины от 20 000 жителей. Такой перевес создался за счет экс-работников и ученых Игналинской АЭС и их потомков. Также значительное число русских живет в Вильнюсе (11,9%) и Клайпеде (19,6%).

Три идентичности для нацменьшинств Литвы — норма

Как пишут в своем докладе эксперты КК, у них "создалось впечатление, что молодые люди, представляющие русские и польские меньшинства, чувствуют себя непринужденно, сочетая разные идентичности — граждан Литвы, нацменьшинств и европейцев…"

Крым и Украина испортили отношения в Литве

КК отметил, что напряженная геополитическая ситуация, особенно аннексия Крыма и конфликт на Украине, повлияла на настроения, связанные с нацменьшинствами. Больше всех досталось русским, но задело и украинцев, белорусов и поляков. События 2014 года усилили напряжение не только в обществе, но и в семьях. Отдельные представители нацменьшинств пожаловались на "определенно антирусскую атмосферу" и укоряли литовские масс-медиа в том, что те зачастую четко не разграничивали понятия "России как страны и нас как меньшинств".

В докладе пишется, что общественное восприятие русских отличается в разных регионах. Некоторые собеседники сообщили, что предпочитают избегать общения на русском языке в общественном транспорте и на улицах Каунаса, а вот в Вильнюсе это никому не кажется проблемой. Также было отмечено влияние российского государственного телевидения на русских и поляков Литвы. Молодые люди, принадлежащие к русскоязычным меньшинствам, признавались, что путаются в противоречивой информации, которая распространяется через российское и литовское ТВ.

Гостелевидение на русском — 30 минут

Время, которое выделяется нацменьшинствам на общественном радио и телевидении Литвы — весьма скромное. На литовском гостелевидении еженедельно транслируют 30-минутную программу на русском языке и по 15 минут на польском, белорусском и украинском языках. Каждая — с одним повтором. На общественном радио ежедневно идет 30-минутная новостная программа и "некоторые культурные произведения" на русском языке. А вот представители польского меньшинства пожаловались на то, что их ежедневная новостная программа на общественном радио длится всего 15 минут…

Нехватка русского общественного ТВ успешно компенсируется Первым Балтийским каналом, который Балтийский медиа-альянс (BMA) ретранслирует из Риги. Есть в Литве частные русские радиостанции — Русское радио Балтия и станция в Клайпеде. И конечно, интернет-порталы. В том числе русская версия Delfi. КК отметило, что общегодовой тираж печатных СМИ на польском языке — около миллиона копий, а вот тиражи изданий на русском и литовском языках сократились на треть.

С властями и омбудсменами — можно и по-русски

В отличие от Латвии, некоторые муниципалитеты и госслужбы Литвы принимают устные и письменные запросы на языках нацменьшинств. К примеру, городские власти Шальчининкай общаются с населением на польском и русском языках, а Вильнюса — на английском, польском и русском. В Висагинасе заявления можно писать на русском или любом другом языке, который понимает конкретный служащий (разумеется, и на литовском).

Устные и письменные заявления на языках меньшинств принимают также управление омбудсмена Сейма, омбудсмены по равноправию и правам детей — они сообщили, что самый популярный язык в заявлениях нацменьшинств — русский…

Неязыковые экзамены — можно на родном

Несмотря на то, что нацменьшинства в Литве представлены довольно скромно, в стране есть школы нацменьшинств. Как ранее пояснял в интервью Delfi посол Литвы в Латвии Артурас Жураускас, формула образования в таких школах простая: "Ученики обязаны учить историю, географию и основу гражданственности на литовском языке, а финансирование таких школ на 20% выше, чем для литовских школ".

По сведениям посла, требования к выпускным экзаменам по литовскому языку в школах нацменьшинств ниже, можно сделать больше ошибок. Но власти хотят к 2020 году унифицировать систему, мотивируя это тем, что в вузах и на рынке труда Литвы без знаний госязыка резко падает конкурентоспособность. Другие предметы, по сведениям посла, в школах нацменьшинств можно сдавать и на родном языке. Речи об унификации всех школ не идет.

Количество детей в детсадах и школах Литвы последние годы снижается — демография не лучше латвийской. Число школ с литовским языком обучения в стране сократилось с 1274 до 1193, с русским языком обучения — с 36 до 33, а с польским — с 56 до 51. При этом чистая арифметика — в пользу нацменьшинств: если доля детей в литовских школах снизилась с 92,7% (2010 год) до 92% (2015), то в школах с русским языком обучения она выросла с 4% до 4,3%, а с польским — от 3,2% до 3,4%. По сведениям КК, преподавателей языков нацменьшинств в Литве на сегодня достаточно.

В Вильнюсе, Каунасе и Висагинасе работают русские языковые детсады и группы. КК отметил, что соотношение детей и воспитателей в них даже лучше, чем в детских садах на литовском языке… По словам Жураускаса, в дошкольных учебных заведениях нацменьшинств литовскому языку должны выделять не меньше четырех часов в неделю, столько же — русскому или польскому.

КК сообщил, что поддерживает идею единого экзамена по госязыку для всех школ лишь в том случае, если есть гарантии, что дети нацменьшинств не окажутся в невыгодном положении. Оказывается, введение единого экзамена по госязыку в 2013 году привело к снижению успеваемости учеников школ нацменьшинств - к тому моменту у них было на 818 уроков литовского языка меньше, чем у их сверстников из "литовских" школ. Неготовность отразилась на итоговых оценках, а выпускники школ нацменьшинств оказались в невыгодном положении в борьбе бюджетные места в вузах.

КК призвал учитывать в итоговой оценке выпускников школ нацменьшинств и отметку за знания родного языка. А также позаботиться, чтобы не только меньшинства знали все о Литве, но и юные литовцы получали информацию о культурах, истории, языках и религиях национальных меньшинств своей страны.

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В целом по мнению КК, власти Литвы и большинство представителей нацменьшинств прилагают усилия к тому, чтобы оторвать вопросы внутренней политики меньшинств от двусторонних отношений (с Россией). Для более активной борьбы со стереотипами и поддержки нацменьшинств Совет Европы призвал литовские СМИ не указывать без надобности информацию об этнической принадлежности лиц, подозреваемых в совершении преступлений, финансировать прессу на языках нацменьшинств, позаботиться об оригинальном написании имен и фамилий представителей нацменьшинств в документах и топографических названий на языках меньшинств в местах их компактного проживания. В общем, чтобы было поменьше политики и побольше прагматики и дружественного сосуществования.​​​​​​​