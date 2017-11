Вице-мэр Каунаса Симонас Кайрис сказал, что это место особенным вниманием пользовалось на День поминовения усопших. "Это место показало свою значимость на День поминовения усопших, мы видели, сколько каунасцев сюда пришло – это, наверное, было самым популярным местом. Поэтому мы относимся положительно, только не надо спешить", – сказал BNS Кайрис. Статьи по теме: Прокуратура Литвы: высказывания Ванагайте о командире партизан не являются преступлением Прокуроры в Литве решают, заводить ли дело в отношении Руты Ванагайте В мэрию обратилась консерватор Радвиле Моркунайте–Микуленене. Она предложила установить рядом с памятником флагшток, поднять флаг. "Развевающийся флаг всегда будет напоминать о борьбе за свободу Литвы и ее героях", – сказала Моркунайте–Микуленене. Кайрис сказал, что сейчас думают, как улучшить освещение, но подчеркнул, что все надо обсудить с автором памятника Стасисом Жиргулисом. "Очень важно, что скажет сам автор, поскольку он должен видеть, что подойдет, а что нет", – сказал вице-мэр. Моркунайте–Микуленене предложила обновить памятник до конца года, но Кайрис предлагает не спешить, не привязываться к конкретной дате. Памятный камень в 2012 году был установлен на перекрестке ул. Кампо и Калнечу в Каунасе, рядом с общежитием Каунасской коллегии. В этом месте в 1956 г, Раманаускас-Ванагас и его жена Бируте были арестованы. В 1957 г. Раманаускаса-Вангаса расстреляли. Парламент Литвы намерен объявить 2018 год годом Раманаускаса-Ванагаса.











