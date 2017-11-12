Вице-мэр Каунаса Симонас Кайрис сказал, что это место особенным вниманием пользовалось на День поминовения усопших.

"Это место показало свою значимость на День поминовения усопших, мы видели, сколько каунасцев сюда пришло – это, наверное, было самым популярным местом. Поэтому мы относимся положительно, только не надо спешить", – сказал BNS Кайрис.

В мэрию обратилась консерватор Радвиле Моркунайте–Микуленене. Она предложила установить рядом с памятником флагшток, поднять флаг.

"Развевающийся флаг всегда будет напоминать о борьбе за свободу Литвы и ее героях", – сказала Моркунайте–Микуленене.

Кайрис сказал, что сейчас думают, как улучшить освещение, но подчеркнул, что все надо обсудить с автором памятника Стасисом Жиргулисом.

"Очень важно, что скажет сам автор, поскольку он должен видеть, что подойдет, а что нет", – сказал вице-мэр.

Моркунайте–Микуленене предложила обновить памятник до конца года, но Кайрис предлагает не спешить, не привязываться к конкретной дате.

Памятный камень в 2012 году был установлен на перекрестке ул. Кампо и Калнечу в Каунасе, рядом с общежитием Каунасской коллегии.

В этом месте в 1956 г, Раманаускас-Ванагас и его жена Бируте были арестованы. В 1957 г. Раманаускаса-Вангаса расстреляли.

Парламент Литвы намерен объявить 2018 год годом Раманаускаса-Ванагаса.