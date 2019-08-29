Начало заложено – летом 2019 года в Каунасе появилась скульптура, изображающая Бите. Журналист DELFI Ориюс Гасановас рассказал, где ее искать и чем она примечательна.

В Токио (Япония) стоит памятник самой верной собаке в мире Хатико. Тысячи туристов ежедневно приходят к этому памятнику.

А вот в Литве немногие знают, что в Каунасе этим летом появился памятник необычной собаке. Если бы пришлось выбирать конкретный титул, то это надо было делать из следующих: самая дружелюбная собака в мире, самая любимая собака в мире или "собака с корзиной цветов в зубах", ну или: "сенбернар, который спасал жизни".

Ведь красиво звучит, и хочется узнать об этой собаке побольше. Читайте и рассказывайте эту историю другим. Давайте гордиться не только нашими спортсменами, певцами и врачами, но и четвероногими друзьями.

На ул. Занавику в Каунасе, у входа в Жалякальнисский рынок есть неофициальная торговая аллея. Там отдельные люди ставят свои прилавки прямо на улице и предлагают самые необычные товары: от старых кассет, посуды, кастрюль до книг и т.д. Торговля идет.

Вот там хорошо поищите глазами - и найдете. Именно там в июне 2019 года появился памятник звезде Жалякальниса - Бите. Каждый из торговцев расскажет вам какую-нибудь историю из жизни этой собаки. Бите объединяла и радовала всех торговцев. "Это была самая лучшая собака", – говорят они.

В том же Жалякальнисе живет Альгимантас Бакас, одинокий мужчина с печальной биографией. Но это его история, пусть о ней он рассказывает сам. Альгимантасу и принадлежала Бите. Он купил ее без документов в 2004 году за 500 литов. Самое интересное, что он не собирался заводить собаку, купил он ее в благодарность одному врачу.

Все близкие смеялись над ним, говорили, что отдать 500 литов за собаку - глупость, особенно, когда денег у покупателя немного.

Но дальше события развивались еще интереснее. Когда Альгимантас подарил врачу собаку, у нее дома начался хаос. Щенок грыз все, что находил, владельцы не могли с ним справиться, поэтому его вскоре вернули Альгимантасу. Он стал искать щенку хороших хозяев. Вскоре собаку отдал в семью, где снова началась неразбериха. Там собака показала свой характер – не впустила в дом пьяного, шумевшего и даже несколько агрессивного мужчину. Чем все закончилось? Собаку вернули Альгимантасу.

"Если никто не берет, придется оставить себе", – подумал он. Именно в доме у Альгимантаса Бите показала свое настоящее "лицо", она стала любимицей не только хозяина, но и всех жителей района.

Собака хорошо ориентировалась в городе, ничего не брала без спроса, защищала слабых от опасности. Среди ее друзей были кошки, кролики, птицы и даже лошади.

Особенно известны несколько подвигов, совершенных Бите. Годовалый сенбернар (в 2005 г.) спас тонувшего в пруду ребенка. Услышав зов о помощи – собака бросилась в воду и вытащила ребенка на берег. Другая история произошла в парке Ажуолино. Собака увидела, как мужчина палкой бьет ребенка, бросилась на него и укусила агрессора за ногу. Позже выяснилось, что это отчим "воспитывал" своего пасынка.

Бите совершила немало подвигов и в животном мире. По словам Альгимантаса, однажды собака услышала, что на дереве жалобно мяукает котенок, Бите пыталась через балкон забраться на дерево, чтобы помочь ему, но упала и серьезно поранилась. Ветеринары обнаружили у нее воспаление матки и прооперировали собаку, поэтому у нее не могло быть щенят.

Возможно, поэтому она стала опекать чужих детей – котят. Она вырастила больше 10 котят. Альгимантас, смеясь, рассказал, что они по характеру были настоящими собаками: защищали хозяина, ходили рядом. Бите находила брошенных одиноких котят и приносила их домой, зализывала раны и ухаживала, пока они не восстанавливались. Потом отпускала их. Обычно Альгимантас отдавал котят в хорошие руки.

Бите выходила на улицу и без хозяина. Она не только ходила по городу пешком, но и ездила на общественном транспорте, при этом никогда не заблудилась, всегда знала, как доехать до рынка или в другое место. Например, она любила ездить на остров Немана и играть там с детьми.

Большая часть горожан любила Бите, но находились и такие, которым не нравилось, что такая большая собака ходит одна, без поводка и без намордника. Альгимантас придумал, как успокоить недовольных: он давал Бите небольшую плетеную корзинку, которую она носила в зубах.

Вскоре эта корзинка стала исключительной особенностью Бите. В корзинке обычно лежали покупки с рынка. Бите ходила за покупками с хозяином или одна. Она приходила с корзинкой и со списком, обходила всех торговцев, а потом приносила покупки домой.

Со временем люди стали класть в корзинку цветы и даже деньги. Эти деньги Альгимантас тратил на добрые дела, например, жертвовал детским домам или пострадавшим в Украине.

Самое странное, что Альгимантас не дрессировал Бите, всему она научилась сама, все шло от большого и доброго сердца. Окружающие были удивлены, что собака, которую никто не дрессировал, сама ходит на рынок, выносит мусор, приносит хозяину дрова. Бите переходила через дорогу только на зеленый свет, как она этому научилась - никто не знает.

В 2010 году Альгимантас получил награду на конкурсе "Самый дружественный поступок человека с собакой".

К Альгимантасу приезжали люди из России и из Польши, которые хотели купить у него Бите для цирков.

В мае 2016 года Бите умерла от болезни сердца. Ей было 12 лет. Обычно сенбернары так долго не живут, это было еще одно чудо.

Бите похоронили в саду недалеко от студенческого городка КТУ.

Жители Жалякальниса захотели увековечить память о ней. Так появилась идея поставить памятник. Альгимантас и многие горожане считали, что самое подходящее место для памятника - аллея Лайсвес, но городские власти и скульптор решили, что памятник должен стоять у Жалякальнисского рынка, где Бите бывала чаще всего, где у нее было больше всего друзей.

Деньги на памятник выделило Каунасское самоуправление (26 500 евро). Автор памятника – Лукас Шюпшинскас.

Сейчас к памятнику Бите каждый день приходят дети и взрослые, которые ее помнят. Иногда приносят цветы, повязывают ленточку на шею. Многие гладят и загадывают желания. Торговцы говорят, что к памятнику чаще всего приходят жители района. Если приезжают не местные – всегда спрашивают, что это за памятник и почему увековечили память об этой собаке.

В выходные к памятнику приходит и Альгимантас. Приходят сюда и рыночные торговцы, и ветеринар Хенриета Романова. Она и Альгимантас знают о Бите больше всего историй.