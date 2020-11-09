В Каунасе COVID–19 болеют больше 2500 человек

Всего в Каунасе коронавирус установлен у 3150 человек. Больше всего больных в самых активных группах населения (17–30, 31–40 и 41–50 лет), немного меньше в группе 70 и старше и 51–60 лет, меньше всего – в группе до 16 лет. Больше половины больных – женщины.
С прошлой недели Минздрав предоставил жителям возможность регистрироваться на тестирование по интернету. Для этого необязательно звонить по номеру 1808. Для регистрации надо заполнить специальную анкету на сайте 1808.lt.
Регистрироваться могут все, кто почувствовал хотя бы один симптом: кашель, тяжелое дыхание, потеря обоняния, ощущения вкуса. Дополнительные симптомы - головная и мышечная боль, озноб, усталость, рвота, понос.
Звонить по номеру 1808 для получения консультации можно с 8 до 20 ч. ежедневно. Ежедневно по этому номеру принимают 12 000-13 000 звонков, в выходные и праздники – 4000-6000.
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