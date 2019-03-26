"В центре Каунаса проснулась природа!" – пошутила Эмилия, которая увидела грызуна на ул. Вильняус.

Девушка предполагает, что это крыса. Крыса в городе удивила и других прохожих.

Kas vyksta Kaune напоминает, что в первой половине февраля крысу на решетке за окном заметили жители одного из многоквартирных домов на проспекте Шяурес в Каунасе.