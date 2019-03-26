Наступила весна, уходят холода, понемногу пробуждается флора и фауна, порой даже такая, которая вызывает неприятные эмоции, особенно в центре города. Читатель портала Kas vyksta Kaune 25 марта заметила в Старом городе Каунаса грызуна.
© Stop kadras

"В центре Каунаса проснулась природа!" – пошутила Эмилия, которая увидела грызуна на ул. Вильняус.

Девушка предполагает, что это крыса. Крыса в городе удивила и других прохожих.

Kas vyksta Kaune напоминает, что в первой половине февраля крысу на решетке за окном заметили жители одного из многоквартирных домов на проспекте Шяурес в Каунасе.

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