После того как страны Европы закрыли свои границы, производители автомобилей - закрыли заводы и распустили работников.
Это парализовало деятельность многих предприятий. Это коснется и экономики Литвы, поскольку в стране есть предприятия, которые занимались доставкой новых автомобилей. Но не это было самым неприятным.
Хуже всего, что после того как страны закрыли границы, тягачи без грузов не смогли вернуться в Литву. Сотки литовских фур остались в Нидерландах, Франции, Бельгии, Испании и других странах.
Главы компаний GBY и Alfatransa стали решать проблему. Они решили доставить водителей домой на заказном самолете.
"Тягачи сейчас не главное, с ними ничего не случиться – есть они не просят. А о водителях надо было позаботиться – ведь не могут они ждать конца карантина. Мы пытались привезти на автобусах, но поляки и немцы закрыли границы. Остался самолет", – рассказал владелец ЗАО GBY Гедрюс Бацюшка.
Самолет нашли быстро – это была самая дорогая, но простая часть плана. Самым сложным было собрать всех в одно места. Двое суток подыскивали подходящий вариант, и вчера вечером водители вернулись.
Вернувшиеся будут соблюдать правила 14-дневной самоизоляции - одни дома, другие в выделенных муниципалитетами местах.
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