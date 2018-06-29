Памятник Погоня (Витис) Арунаса Сакалаускаса, который не победил в конкурсе на памятник на столичной Лукишкской площади, 29 июня утром был доставлен из Украины в Каунас, к Каунасскому замку, где его должны установить.
Vytis atvyko į Kauną
© DELFI / Mantas Jokubauskas

Бронзовую статую везли в Каунас в разобранном на три части виде. 26 июня в Киеве скульптуру (ее отлили в Украине) погрузили и оформили все необходимые документы, после чего начался ее путь в Литву.

В четверг вечером Витис (Погоня) был уже в Литве, но пока оформляли все документы ночь ему пришлось провести на таможне.

29 июня 7-метровую статую "Воина свободы" на тягаче доставили к Каунасскому замку. Тягач сопровождала полиция.

Согласно планам, работы по установке скульптуры будут завершены на следующей неделе – 5 июля. Ее установят во дворе Каунасского замка.

Согласно подсчетам, скульптура будет стоить Каунасу 430 000 евро. Планируется, что ее установят на пожертвования жителей. Несколько фондов, а также частных и физических лиц уже присоединились к осуществлению этой идеи.

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