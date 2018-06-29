Бронзовую статую везли в Каунас в разобранном на три части виде. 26 июня в Киеве скульптуру (ее отлили в Украине) погрузили и оформили все необходимые документы, после чего начался ее путь в Литву.
В четверг вечером Витис (Погоня) был уже в Литве, но пока оформляли все документы ночь ему пришлось провести на таможне.
29 июня 7-метровую статую "Воина свободы" на тягаче доставили к Каунасскому замку. Тягач сопровождала полиция.
Согласно планам, работы по установке скульптуры будут завершены на следующей неделе – 5 июля. Ее установят во дворе Каунасского замка.
Согласно подсчетам, скульптура будет стоить Каунасу 430 000 евро. Планируется, что ее установят на пожертвования жителей. Несколько фондов, а также частных и физических лиц уже присоединились к осуществлению этой идеи.
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