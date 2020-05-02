В Картяне – семейный очаг коронавируса: пациента неделю назад выписали домой

"Других очагов невидно, но есть семейный очаг в Картяне. Сегодня получена информация, она во вчерашнюю статистику не входит. Клайпедские коллеги сообщили, что заболели близкие пациента. Это семейный очаг, два человека. Пациента неделю назад выписали домой, сейчас выясняют, как его выписали, проверили ли на COVID–19", – сказала Лингене.

Сейчас коронавирусом болеют 24 пациента и 5 работников больницы в Картяне.

"У нас есть информация и о болезни члена семьи работника Klaipėdos hospisаs", – сказала Лингене.

По ее словам, действующий в Литве карантин дал положительный результат.

"По нынешней информации кривая заболеваний настраивает на оптимистический лад. Но она, конечно, может измениться, ведь ослабили требования для бизнеса, люди начали перемещаться. У нас есть информация о том, что многие люди не соблюдают карантин, и в торговых центрах не выполняют рекомендации. Поэтому ситуация может измениться (...) Сейчас она настраивает оптимистически. Да, было много ограничений, которые многим не нравились, но такой результат – 7 случаев за сутки для Литвы - хорошо", – сказала она.

Лингене заметила, что пока нет вакцины, иного пути кроме самоизоляции нет.

"Посмотрите на Китай, Южную Корею, что они делали, – там вообще были драконовские меры, поскольку иного пути нет. Или же общество должно быть нереально зрелым", – сказала она.

По словам Лингене, на фоне других стран ЕС, Литва в борьбе с коронавирусом смотрится совсем неплохо.

"Действительно неплохо. Рада нашему обществу и всем людям. И принятым решениям, и тем, кто их выполняет. Ведь принять - одно, а выполнять - иное дело", – sakė ji.