Юргита рассказала, что поселилась в Каролинишкес 16 лет назад. Тогда из окна вид открывался на море железных гаражей.

"Этот памятник советского времени - старые железные гаражи- никогда не украшал Вильнюс, но картина не меняется и сейчас. В 2004 году, когда я поселилась в квартире с видом на гаражи, меня заверили, что их скоро уберут, поскольку здесь будет объездная дорога. И действительно, во время строительства дороги несколько рядов гаражей убрали. И тут начала формироваться свалка. Этому монстру около 10 лет", – рассказала она.

Староста Каролинишкес Томас Лилас сказал DELFI, что ему об этой ситуации известно, он делает все возможное, но бюрократический механизм сложно заставить вертеться быстрее.

Ситуация осложнена тем, что свалка занимает три участка - государственный, участок 70 совладельцев и участок одного ЗАО.

На жалобы Юргиты отвечали, что за порядок на участке несет ответственность его владелец, которому грозит штраф в размере 600 евро. Такой штраф Юргиту очень удивил своей неадекватностью.

Департамент охраны окружающей среды уведомил Юргиту, что владельцев обязали убрать мусор до 12 июля 2019 года. Срок давно вышел, ситуация не изменилась.

Староство в сентябре заверило Юргиту, что делает все возможное, чтобы убрать мусор, а потом взыскать расходы с владельцев участков.

В январе Юргита обратилась в Отдел общественного порядка Вильнюсского самоуправления. Ответ ее поразил еще больше - сообщили, что владельцам участка увеличат налог на землю за то, что они не присматривают за порядком на участке. Однако об уборке мусора снова никакой информации.

Лилас сказал, что делает все возможное, чтобы очистить территорию от мусора. Уже разослали уведомления владельцам с требованием привести участок в порядок. Ответа от владельцев не последовало, поэтому дело передали в отдел общественного порядка, там решают вопрос повышения налога на землю.

Лилас заметил, что, вероятно, придется мусор убирать староству, а потом выставлять счета владельцам участка.