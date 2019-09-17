Многолетний дипломат Литвы и Евросоюза Вигаудас Ушацкас с 17 сентября работает членом совета директоров группы Avia Solutions Group (ASG), которую контролирует Гедиминас Жемялис, пишет портал vz.lt.
Vygaudas Ušackas
© DELFI / Andrius Ufartas

Ушацкас подтвердил порталу, что уходит из политики и переходит в бизнес, предоставляющий транспортные услуги.

По данным vz.lt, Avia Solutions Group предоставляет бизнесу услуги авиационного сообщения в 66 странах мира.

BNS напоминает, что Ушацкас работал дипломатов с 1991 года, в 2008-2010 гг. занимал пост министра иностранных дел Литвы. Он возглавлял посольства Литвы в США, Великобритании, был главой дипмиссии ЕС в Афганистане и России.

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Ушацкас хотел участвовать в президентских выборах в Литве в 2019 году. Он участвовал в выборах кандидата от Союза отечества-Христианских демократов Литвы, но проиграл Ингриде Шимоните.

Консолидированная чистая прибыль группы Avia Solutions Group в прошлом году составляла 14,05 млн. евро – почти в два раза больше, чем в 2017 году (7,1 млн. евро).

В прошлом году доходы группы составили 420 млн. евро – на 25% больше, чем в 2017 г. (337 млн. евро).

В прошлом году 15 ноября 27,96% акций AviaSolutions Group принадлежали ZIA Valda Cyprus, 25,04% компании Haifo с Кипра, 10,71% – вильнюсской инвестиционной компании Indeco: Investment and Development, 8,99% – Mesotania Holdings, 7,78% – Harberin Enterprises.

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