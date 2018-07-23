"Открытый конкурс по продаже государственного имущества Калининградской области... Наименование приватизируемого имущества: нежилое здание – памятник истории и культуры Замок "Прейсиш-Эйлау" площадью 3628,2 квадратных метра, является объектом культурного наследия. Земельный участок площадью 45800 кв. м. Срок действия: бессрочно", - говорится на сайте конкурсного агентства Калининградской области.

Заявки на конкурс будут приниматься до 20 августа 2018 года, аукцион назначен на 29 августа. Начальная цена объекта - 9,73 миллиона рублей.

По условиям конкурса владельцу замка предстоит провести работы по сохранению объекта, который в данный момент находится в плачевном состоянии. За последние годы в здании произошло несколько пожаров, и оно стоит заброшенным.

Замок "Прейсиш-Эйлау" был основан как опорный пункт Тевтонского ордена в XIV веке по приказу гроссмейстера ордена Вернера фон Орзельна. Это каменное укрепление квадратной формы, окруженное рвом, с подъемным мостом и воротами с решеткой. В первых упоминаниях он назывался "замок Иле", после - Иладия, но в итоге прижилось название "Прейсиш-Илов" ("Прейсиш-эйлау").

Во время Второй Мировой Войны замок не сильно пострадал. До начала 1960-х годов его жилые помещения эксплуатировались. В 1961 году замок передали райпотребсоюзу, и он стал использоваться как складское помещение. Так как после войны замок ни разу не ремонтировали, то его постоянно ухудшалось, крыша прогнила, в 1989 году в ней появились дыры, а в августе 1990 года ее средняя секция сгорела. В начале 1990-х годов был проект по переоборудованию замка в гостиницу с баром, однако он так и не был реализован.

С 2007 года замок был включен в список объектов культурного наследия регионального значения.

В 2014 году в нем произошел новый пожар, в результате которого опять выгорела часть кровли. Обследовавшие здание специалисты пришли к выводу, что из-за возможности обрушения незакрепленных элементов кровли, отсутствия ограждений на лестничных маршах, в лифтовых и оконных проемах находиться в замке опасно.

После очередного пожара 2016 года прокуратура Калининградской области потребовала от регионального агентства по имуществу принять меры для сохранения объекта культурного наследия регионального значения замка Тевтонского ордена "Прейсиш-Эйлау" и обеспечить его безопасность для людей.

#замок#заброшка#форбург#прейсишэйлау#калининград#kaliningrad#красиво A post shared by Дарья Некуряева (@darya_nekuryaeva) on Apr 3, 2018 at 11:13pm PDT

#заброшенныйзамок #багратионовск #осень2016🍂🍃🍁 #прейсишэйлау A post shared by Lizonka Lollipop (@lizonka_lollipop) on Nov 16, 2016 at 11:35am PST

На этом фото времен Великой Отечественной войны на заднем плане виден замок "Прейсиш-Эйлау":

Бойцы 2-й Гв. Таманской дивизии вступают в город Прейсиш-Эйлау в Восточной Пруссии. 6 февраля 1945 года.

Прейсиш-Эйлау в Восточной Пруссии — важный опорный пункт противника, захваченный в ходе тяжёлых боёв. Прейсиш-Эйлау сегодня — г. Багратионовск Калининградской области России. pic.twitter.com/QuP8sag5sU— Сталинский сокол (@Sokol_Stalina) February 7, 2018

Александр Аверьянов. «Сражение под Прейсиш-Эйлау 27 января (8 февраля) 1807 Г. Командный пункт Наполеона». pic.twitter.com/DVS23hq4Xf— Война в Истории (@VojnavIstorii) August 21, 2017

Несколько дней назад стало известно, что агентство по имуществу Калининградской области нашло подрядчика, который законсервирует замок "Прейсиш-Эйлау".

ООО "Строительная компания Маяк" готова провести необходимые работы за 249,6 тыс. рублей. Согласно техзаданию, подрядчик выполнит кладку отдельных участков из кирпича и установку металлических дверных блоков в готовые проемы.

Найти исполнителя для консервации замка у властей получилось только с третьего раза.