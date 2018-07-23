В городе Багратионовске Калининградской области выставлен на торги орденский замок XIV века "Прейсиш-Эйлау".
Тевтонский замок в Калининграде
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"Открытый конкурс по продаже государственного имущества Калининградской области... Наименование приватизируемого имущества: нежилое здание – памятник истории и культуры Замок "Прейсиш-Эйлау" площадью 3628,2 квадратных метра, является объектом культурного наследия. Земельный участок площадью 45800 кв. м. Срок действия: бессрочно", - говорится на сайте конкурсного агентства Калининградской области.

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Заявки на конкурс будут приниматься до 20 августа 2018 года, аукцион назначен на 29 августа. Начальная цена объекта - 9,73 миллиона рублей.

По условиям конкурса владельцу замка предстоит провести работы по сохранению объекта, который в данный момент находится в плачевном состоянии. За последние годы в здании произошло несколько пожаров, и оно стоит заброшенным.

Замок "Прейсиш-Эйлау" был основан как опорный пункт Тевтонского ордена в XIV веке по приказу гроссмейстера ордена Вернера фон Орзельна. Это каменное укрепление квадратной формы, окруженное рвом, с подъемным мостом и воротами с решеткой. В первых упоминаниях он назывался "замок Иле", после - Иладия, но в итоге прижилось название "Прейсиш-Илов" ("Прейсиш-эйлау").

Во время Второй Мировой Войны замок не сильно пострадал. До начала 1960-х годов его жилые помещения эксплуатировались. В 1961 году замок передали райпотребсоюзу, и он стал использоваться как складское помещение. Так как после войны замок ни разу не ремонтировали, то его постоянно ухудшалось, крыша прогнила, в 1989 году в ней появились дыры, а в августе 1990 года ее средняя секция сгорела. В начале 1990-х годов был проект по переоборудованию замка в гостиницу с баром, однако он так и не был реализован.

С 2007 года замок был включен в список объектов культурного наследия регионального значения.

В 2014 году в нем произошел новый пожар, в результате которого опять выгорела часть кровли. Обследовавшие здание специалисты пришли к выводу, что из-за возможности обрушения незакрепленных элементов кровли, отсутствия ограждений на лестничных маршах, в лифтовых и оконных проемах находиться в замке опасно.

После очередного пожара 2016 года прокуратура Калининградской области потребовала от регионального агентства по имуществу принять меры для сохранения объекта культурного наследия регионального значения замка Тевтонского ордена "Прейсиш-Эйлау" и обеспечить его безопасность для людей.

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A post shared by Дарья Некуряева (@darya_nekuryaeva) on Apr 3, 2018 at 11:13pm PDT

На этом фото времен Великой Отечественной войны на заднем плане виден замок "Прейсиш-Эйлау":

Несколько дней назад стало известно, что агентство по имуществу Калининградской области нашло подрядчика, который законсервирует замок "Прейсиш-Эйлау".

ООО "Строительная компания Маяк" готова провести необходимые работы за 249,6 тыс. рублей. Согласно техзаданию, подрядчик выполнит кладку отдельных участков из кирпича и установку металлических дверных блоков в готовые проемы.

Найти исполнителя для консервации замка у властей получилось только с третьего раза.

NEWSru.com
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