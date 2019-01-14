Это граждане смогут сделать до мая этого года. Такое исключение будет действовать лишь для тех жителей, которые после 1 июня 1995 года подали заявления о восстановлении собственности на земли в городах.
Лица, которые не могут получить земли, могут претендовать на лесные участки из лесов, находящихся в Фонде свободных государственных земель, резервированных для восстановления собственности.
В 2014-2015 годах Сейм уже разрешал населению получать компенсации за имевшуюся землю в городе не деньгами, а лесом.
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