Согласно данным, предоставленным Департаментом статистики BNS, в июле в Литву прибыло 5211 человек, а 3507 эмигрировали.
По мнению экспертов, увеличение числа прибывающих лиц в основном связано с ростом доходов, однако растущая иммиграция из третьих стран может создавать социальные проблемы.
Почти 64% прибывших в июле - граждане Литвы, более 83% из тех, кто уехал, имеют гражданство Литвы.
Статистически положительные миграционные тренды зафиксированы за все месяцы этого года, кроме января.
Всего в этом году в Литву иммигрировало 28 350 человек, а 22 289 человек покинули страну.
Большинство иностранцев приезжают в Литву из Украины.
Жигимантас Маурицас, главный экономист Luminor, сказал, что возможность для литовских работодателей платить меньше мигрантам из третьих стран может помешать росту заработной платы и техническому прогрессу.
По его словам, это может повысить уровень безработицы среди литовцев, социальную изоляцию и напряженность.
"Это может произойти, если поток из Украины или третьих стран выйдет из-под контроля", - сказал BNS экономист.
По словам эксперта, по мере роста численности населения может возникнуть проблема с адаптацией к ним городской инфраструктуры.
В прошлом году Литва потеряла 3,3 тысячи человек из-за миграции.
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