В истории утонувшего в бассейне мальчика – новые детали

"Я думаю, из Impuls никаких сведений не будет", – сказал DELFI крестный отец покойного мальчика Дарюс.

По его словам, на минувшей неделе отец утонувшего мальчика ездил в комиссариат, мать до сих пор находится в состоянии шока.

"Если бы для Вас безопасность клиентов была приоритетом, такого бы не случилось. Если бы администратор впустила мать мальчика или сама посмотрела, где он, когда ей сказали, что мальчик непослушный и его почему-то долго нет, а не говорила в течение получаса, что надо ждать, этого не произошло бы. Это вина только работников клуба", – публично обратился к работникам клуба Impuls Дарюс.

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в свою очередь глава первого комиссариата вильнюсской полиции Гинтарас Барздукас сказал DELFI, что материалы в связи со смертью мальчика переданы в Главный комиссариат полиции.

"Мы выполнили действия для установления причины смерти. После сбора всего материала, по решению прокуроров, материалы переданы в ГКП", – сказал он.

По словам Барздукаса, расследованием заняты прокуроры, поэтому он ничего не знает о последних деталях расследования.

"Есть основания для дальнейшего расследования – так решили прокуроры", – сказал он DELFI.

Эту историю не могут забыть и очевидцы. В свою очередь представители Impuls обещали ответить на вопросы DELFI до конца рабочего дня, поэтому мы надеемся дополнить статью.

"Я в ужасе в прямом смысле этого слова. Прибежал мужчина из раздевалки и стал кричать, что ребенок утонул, кричал, чтобы вызывали скорую! Одна мама начала кричать, что наверное это ее ребенок. Администрация не хотела ее впускать. Кошмар", – возмущалась одна из клиенток клуба в фейсбуке.

По ее словам, потом женщину впустили и она смотрела, как ее сына реанимируют. С женщиной была маленькая девочка.

"В этом бассейне давно нет порядка. Еще весной, когда перестали впускать родителей в зону бассейнов, я спрашивала, кто отвечает за безопасность детей. Никого не волновало, когда дети приходят и когда уходят. Перед или после тренировки за детьми смотрит один дежурный на весь бассейн. Это не может продолжаться", – сказала женщина.

DELFI напоминает, что 5 сентября, в 18.30 ч. в полицию сообщили, что в Вильнюсе, в Impuls на ул. Карейвю утонул мальчик.

Врачи долго реанимировали его, но спасти ему жизнь не смогли. Ребенок утонул после тренировки. Обстоятельства происшествия расследуют.

После несчастного случая глава сети Сильвия Петрошюте распространила публичное обращение: "Мы сожалеем в связи с этим несчастьем и выражаем наши соболезнования семье мальчика. Все сотрудники потрясены этим событием. Мы все еще не можем поверить в то, что произошло.

В настоящее время мы выясняем ситуацию и пока не можем предоставить более подробную информацию. Мы сотрудничаем с полицией и предоставляем всю необходимую информацию. Сотрудники нашего оздоровительного центра готовы ответить на все вопросы полиции и помочь им в ходе расследования. Мы надеемся, что записи видеокамер, которые будут отправлены в полицию сегодня, помогут нам понять, почему произошло такая страшная беда. Когда мы узнаем об обстоятельствах и причинах несчастья, мы немедленно предпримем все необходимые меры и действия, чтобы эта ситуация никогда не повторилась ни в одном из наших оздоровительных клубов".