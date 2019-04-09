Источники DELFI указали, что агенты Службы спецрасследований (ССР) задержали и известного банкира Альбинаса Беляускаса, который является крупным акционером компании Globus Group. Работники компании сказали, что Беляускас возглавлял компанию с 2011 г., а месяц назад покинул этот пост, сейчас является всего лишь акционером.
На сайте компании сказано, что большую часть ее продукции (алкогольных напитков) продают в магазинах duty-free в аэропортах.
Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Римас Юодис подтвердил, что Беляускаса отпустили на волю, в суд не обращались, под арест его брать не стали.
"Мы считаем, что необходимые цели можно достигнуть и при помощи более мягкой меры пресечения", – сказал прокурор.
Прокуроры решили изъять у Беляускаса документы, поэтому он не сможет уехать из страны.
Во вторник Вильнюсский участковый суд разрешил взять Насырова под арест на две недели, а Шидлаускаса – на 10 дней.
Следователи подозревают Шидлаускаса в том, что он за деньги обещал оказать воздействие на некоторых лиц, чтобы Насырову выдали шенгенскую визу.
BNS сообщал, что адвокат Насырова подтвердил, что тот передал Шидлаускасу 3000 евро, но это не была взятка.
Визу Насырову выдали в марте.
Шидлаускас после восстановления независимости Литвы работал в МИД, занимал различные высокие должности, много лет возглавлял Консульский департамент МИД. Он работал послом Литвы в Канаде, в 2002–2008 годах - послом в России.
Шидлаускас возглавляет Ассоциацию палат торговли, промышленности и ремесел с 2009 года. В пятницу палата будет решать вопрос об отстранении его от должности.
Насыров с сестрой управлял небольшим банком "Новый промышленный банк".
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